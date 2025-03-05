22 года счастья: жених Ани Лорак трогательно поздравил дочь — реакция его возлюбленной бесценна

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Ани Лорак прекрасно поладила со взрослой дочерью своего жениха Исаака Виджраку и тепло поздравила её с днём рождения. Эбони Виджраку исполнилось 22 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ани Лорак

Первым поздравил именинницу отец. Он написал трогательные слова и отметил, что, несмотря на годы, Эбони всегда останется для него маленькой девочкой.

"Сегодня день рождения моей драгоценной и прекрасной дочери Эбони. Мы разделили 22 невероятных года приключений, смеха, слёз и прежде всего бесконечной любви. С днём рождения, моя маленькая девочка!" — написал Исаак в личном блоге.

Ани Лорак написала вслед за женихом своё поздравление. Оно было более лаконичным, но не менее душевным.

"С днём рождения, красавица! Любви и счастья!" — обратилась к Эбони певица.

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к; род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — российская и украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая. В 2010-е годы достигла популярности в России.



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