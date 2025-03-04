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Разбитое сердце Клавы Коки: подруга увела у певицы возлюбленного

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, рассказала о том, как у неё увели молодого человека.

Клава Кока
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клава Кока

В Telegram-канале она поделилась подробностями этой истории. Клава Кока призналась, что в то время не очень близко общалась с девушками, предпочитая компании парней. Однако одной из первых приятельниц она решила рассказать о своей влюблённости.

Через несколько месяцев Клава Кока узнала, что её подруга закрутила роман с молодым человеком, который нравился будущей певице.

"Я была такой наивной и думала: "Ну ладно, главное, чтобы вы были счастливы". Я даже не прекращала с ними общаться", — вспоминает она.

Клава Кока рассказала, что потом этот парень снова решил быть с ней, что только усугубило ситуацию. С тех пор она не ходит на свидания с мужчинами, у которых были романтические отношения с её подругами.

Ранее певица Ханна поделилась опытом борьбы с паническими атаками.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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