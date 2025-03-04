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Карта желаний против тревожных мыслей: Ханна нашла лучший инструмент для борьбы с паникой

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова) в личном блоге поделилась опытом борьбы с паническими атаками. Она рассказала, что пыталась решить эту проблему с помощью психолога.

Ханна
Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ханна

По словам артистки, она уделяет большое внимание дыханию, но иногда панические атаки проходят сами собой.

"До октября прошлого года я никогда не обращалась к психологу. После того случая с самолётом я прошла терапию со специалистом по аэрофобии. Я также пыталась работать с обычным психологом, но мне это не помогло", — отметила исполнительница.

Ханна также рассказала, что лучше всего в борьбе с тревожными мыслями ей помогает карта желаний. Она назвала её своим лучшим инструментом.

В прошлом году артистка оказалась в самолёте, экипаж которого был вынужден подать сигнал бедствия из-за разгерметизации. После этого случая у Ханны началась аэрофобия.

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Уточнения

Ха́нна (настоящее имя — А́нна Влади́мировна Ивано́ва; род. 23 января 1991, Чебоксары) — российская певица и фотомодель. Лауреат премий «Золотой граммофон» (2016 с песней «Омар Хайям», 2020 — «Музыка звучит», 2021 — «Весна», 2022 — «Море»).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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