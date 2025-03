Болезнь видно по глазам и мимике: пранкер Сорян поставил диагноз уехавшей в США Марии Машковой

Пранкер Сорян не стесняется в выражениях, критикуя уехавших из России знаменитостей. На этот раз в своём Telegram-канале он разнёс в пух и прах живущую в США Марию Машкову.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Машкова

Сорян считает, что Машкова не имеет права жаловаться на то, что россияне шлют на неё проклятия. По мнению Соряна, она этого заслужила, и это закономерный результат её несогласия с властью и эмиграции. Кроме того, он считает, что у Машковой не всё в порядке с психикой.

"Моё личное мнение по поводу всех этих ищущих свободу, что они психически больные люди. Я вижу это по глазам, по мимике, по жестикуляции, по тому, как они связывают не связываемое, по поведению, по подаче", — высказался пранкер.

Уточнения

Мария Владимировна Машко́ва (род. 19 апреля 1985, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



