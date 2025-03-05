Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преступление без доказательств: что делать, если сплошную не было видно, но штраф пришёл
Готовится новая попытка импичмента: конгрессмен снова хочет снять Трампа с должности
Чёрный песок вместо золотого: Анапа потеряла 80% туристов
Элитное вино и безалкогольные напитки: эксперты рассказали о предпочтениях потребителей
Лапшевник с творогом — простой рецепт, который вкуснее запеканки
Секрет здоровых сосудов: ученые доказали пользу одной специи
Киев заявил, что Китай может отправить России своих военных на подмогу
Пост и здоровье: как воздержание от пищи влияет на организм?
Миллион километров без проблем: какие авто ставят рекорды по пробегу?

Болезнь видно по глазам и мимике: пранкер Сорян поставил диагноз уехавшей в США Марии Машковой

0:49
Шоу-бизнес

Пранкер Сорян не стесняется в выражениях, критикуя уехавших из России знаменитостей. На этот раз в своём Telegram-канале он разнёс в пух и прах живущую в США Марию Машкову.

Мария Машкова
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Машкова

Сорян считает, что Машкова не имеет права жаловаться на то, что россияне шлют на неё проклятия. По мнению Соряна, она этого заслужила, и это закономерный результат её несогласия с властью и эмиграции. Кроме того, он считает, что у Машковой не всё в порядке с психикой.

"Моё личное мнение по поводу всех этих ищущих свободу, что они психически больные люди. Я вижу это по глазам, по мимике, по жестикуляции, по тому, как они связывают не связываемое, по поведению, по подаче", — высказался пранкер.

Уточнения

Мария Владимировна Машко́ва (род. 19 апреля 1985, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Садоводство, цветоводство
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки Аудио 
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий
Красота и стиль
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Диверсии в Крыму. Что приготовили украинские формирования Дмитрий Плотников Предупреждение из прошлого: что зашифровали древние строители в пирамидах и мегалитах Игорь Буккер Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Последние материалы
Готовится новая попытка импичмента: конгрессмен снова хочет снять Трампа с должности
Лапшевник с творогом — простой рецепт, который вкуснее запеканки
Секрет здоровых сосудов: ученые доказали пользу одной специи
Еврокомиссия отложила публикацию плана по отказу от российского газа
Киев заявил, что Китай может отправить России своих военных на подмогу
Пост и здоровье: как воздержание от пищи влияет на организм?
Миллион километров без проблем: какие авто ставят рекорды по пробегу?
Станет ли Гренландия частью США? Дональд Трамп сделал заявление
Хотите сжигать больше калорий? 8 хитростей, которые реально работают
Экономия энергии и забота о природе: революция в климат-контроле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.