Меган Маркл заговорила: что на самом деле происходит в жизни герцогини

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл, впервые после переезда из Лондона дала откровенное интервью, в котором рассказала о детях, работе и друзьях. В беседе с People она также ответила на слухи о возможном разводе с принцем Гарри.
Меган Маркл, в преддверии премьеры своего кулинарного шоу, решила поделиться некоторыми аспектами своей жизни после отказа от королевских обязанностей. Интересно, что эту беседу с журналистами она провела одна, без своего супруга.
"Сейчас я вновь обрела возможность найти себя, как это всегда было в моей жизни. К сожалению, я не могла уделять много внимания работе, пока дети были маленькими. Мы с Гарри долгое время были одной командой, и теперь мы просто шагаем вместе", — подчеркнула герцогиня.
Она отметила, что любила свой блог The Tig, который ей пришлось закрыть после свадьбы с принцем Гарри, так как в королевской семье действует запрет на ведение социальных сетей. Однако Меган Маркл подчеркивает, что приняла это решение осознанно, из-за своей любви к мужу.
По её словам, слухи об их с Гарри скором разводе не имеют под собой никаких реальных оснований. Герцогиня утверждает, что сейчас в их отношениях царит полная идиллия, и они словно переживают второй медовый месяц. Она заверила, что её муж гордится ею и её новыми проектами.
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Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.
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