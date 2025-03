Как модифицированные гитары помогли сформировать историю рока

Как легендарный дизайн гитары повлиял на новые территории в музыке.

Хотя Gibson Les Paul, несомненно, является одной из самых знаковых гитар в истории рока, она отличается от своей легендарной "коллеги" — Fender Stratocaster. Пользователи Les Paul редко модифицируют её так же сильно, как Strat и другие гитары Fender. Отчасти это связано с тем, что гитары Gibson имеют гораздо менее модульную конструкцию, чем их аналоги Fender, а также с тем, что на них обычно установлены хамбакеры. Многие ранние модели Fender включали в себя замену более шумных одинарных катушек на гасящие гул хамбакеры конструкции Gibson.

Тем не менее, несколько смелых гитаристов модифицировали свои любимые Les Paul и изменили их. Мы рассмотрим некоторые из самых знаковых модифицированных Les Paul в истории рока и кратко опишем, как их обновляли, модернизировали или изменяли в соответствии с предпочтениями их владельцев.

"Старый черный" Нила Янга

Любимая и наиболее часто используемая гитара Нила Янга — Les Paul 53-го года, приобретённая в результате обмена с басистом Buffalo Springfield Джимом Мессиной. За прошедшие годы Янг несколько раз модифицировал гитару и с любовью называет её "Старая Чёрная". Это наиболее часто используемая Янгом гитара, во многом благодаря которой он создал потрясающую музыку. Модификации включали замену бриджа на Bigsby B-3 с вибрато и замену нескольких звукоснимателей. В первые годы на бридже стоял DeArmond M5-A, а на мостике — знакомый P90. Со временем DeArmond был заменён на знаменитый мини-хамбакер Firebird на позиции бриджа. Большая часть оборудования неоднократно менялась, а между регуляторами был добавлен переключатель обхода.

Собственный Лес Пол, Les Paul

Человек, миф, легенда. Лес Пол сам модифицировал и экспериментировал со многими своими гитарами, в том числе с ранними версиями своей одноимённой и фирменной гитары. Он вставил раннюю версию системы тремоло Vibrola. Он также добавил в эту гитару с P90 дополнительную катушку, чтобы избавиться от 60-герцового гула одиночных катушек. Фальшивая катушка — это ещё один звукосниматель, но без магнитов, то есть он принимает электрический сигнал от другой одиночной катушки, инвертируя его и устраняя часть гула (это упрощённое объяснение). Эксперименты Леса Пола в конечном итоге повлияли на создание звукоснимателей "хамбакер".

Пита Таунсенда и Les Paul

Один из моих любимых гитаристов и авторов песен, Пит Таунсенд, прославился тем, что модифицировал Les Paul, добавив третий звукосниматель за несколько лет до того, как эта модель стала популярной. Его Les Paul Deluxe № 5, вероятно, является самым узнаваемым и использовался в конце 1970-х. Он был оснащён хамбакером, вставленным в середину двух мини-хамбакеров, а номер соответствовал настройке гитары (1-9), чтобы их можно было легко настроить для живых выступлений. Хотя эта гитара недолго продержалась у Таунсенда по сравнению с другими инструментами из этого списка, она произвела большое впечатление, особенно во время записи песни "Who Are You".

