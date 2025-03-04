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Снигирь раскрыла карты: зачем на самом деле она перекрасилась в блондинку

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Юлия Снигирь поделилась причинами своего неожиданного преображения. Она рассказала, что перекрасилась в блондинку, чтобы "обновиться". Об этом пишет издание "Страсти".

Юлия Снигирь
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Бондарчук в инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Снигирь

Юлия Снигирь удивила публику, представ в новом образе в конце февраля. На протяжении многих лет она не меняла своей внешности, но теперь её образ кардинально изменился — она стала блондинкой.

Оказалось, что актриса решилась на этот шаг ради съёмок второго сезона сериала "Золотое дно". По её словам, это было необходимо, чтобы подчеркнуть решимость её героини бороться за активы компании.

"После первого сезона мне хотелось начать всё сначала. Моя героиня пытается начать новую жизнь, но убежать от своей сущности невозможно — Надя остаётся очень амбициозным человеком", — поделилась Снигирь.

Ранее Максим Фадеев рассказал о потере слуха.

Уточнения

Ю́лия Ви́кторовна Сниги́рь (урождённая Сирискина; род. 2 июня 1983, Донской, Тульская область) — российская киноактриса, телеведущая и фотомодель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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