Лера Кудрявцева показала свой поздний ужин: я никогда не похудею

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что позволяет себе кушать ночью.
Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале фото с аппетитным кушаньем.
"Время 12 ночи. Я заказала еду в номер. Борщ и пирожки. Я никогда не похудею", — написала под кадрами звезда ТВ.
Кудрявцева объяснила, что за едой слушает политических аналитиков вместо того, чтобы насладиться просмотром какого-нибудь сериала.
"В моём окружении есть люди, которые вообще не интересуются обстановкой в мире. Везёт. И спят, наверное, спокойно. А я по ночам жру и читаю", — призналась знаменитость.
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Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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