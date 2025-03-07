Лера Кудрявцева показала свой поздний ужин: я никогда не похудею

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Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что позволяет себе кушать ночью.

Фото: https://vk.com/ileratv by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале фото с аппетитным кушаньем.

"Время 12 ночи. Я заказала еду в номер. Борщ и пирожки. Я никогда не похудею", — написала под кадрами звезда ТВ.

Кудрявцева объяснила, что за едой слушает политических аналитиков вместо того, чтобы насладиться просмотром какого-нибудь сериала.

"В моём окружении есть люди, которые вообще не интересуются обстановкой в мире. Везёт. И спят, наверное, спокойно. А я по ночам жру и читаю", — призналась знаменитость.

Ранее продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин назвал имена трёх ненавистных ему женщин из числа звёзд.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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