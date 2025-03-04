Музыкант, который не слышит: Фадеев удивил признанием о потере слуха

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Максим Фадеев, известный музыкальный продюсер и композитор, поделился опытом борьбы с почти полной потерей слуха, которая произошла с ним 20 лет назад.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Максим Фадеев

В Telegram-канале он рассказал, что у него диагностировали почти полную глухоту. По его словам, ему удалось вернуть часть слуха, но это было непросто.

"Представьте: музыкант, который не слышит! Врачи не смогли мне помочь. Только акупунктура — болезненно и медленно — вернула часть слуха: 30% в одном ухе и 60% в другом", — поделился композитор.

Максим Фадеев подчеркнул, что потеря слуха часто происходит из-за громкого шума, например, от наушников. Он призвал беречь уши, ведь они нужны не только для музыки, но и для того, чтобы слышать тёплые слова от близких и родных людей.

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Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Фаде́ев (род. 6 мая 1968, Курган) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр, кинооператор и телепродюсер.



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