Неизвестно с кем останутся дети: Рудковская прокомментировала суровый приговор Блиновской

Елену Блиновскую осудили на пять лет. Блогер переживала за своих детей и просила отсрочить наказание, пока они не вырастут, однако суд вынес приговор, который многим показался суровым. Яна Рудковская — одна из тех звёзд, которые посочувствовали Блиновской.
Рудковская уверена, что приговор можно было смягчить из сострадания к детям, которые останутся не только без матери, но и без отца, поехавшего на СВО.
"Это достаточно суровое наказание для матери четверых маленьких детей, которые останутся неизвестно с кем, пока отец находится на СВО. Обвинение и вовсе запрашивало шесть лет. Честно, мы рассчитывали на пересчёт и учёт фактора несовершеннолетних детей. Очень жаль", — приводит слова Рудковской Telegram-канал "Звездач".
Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.
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