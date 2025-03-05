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Неизвестно с кем останутся дети: Рудковская прокомментировала суровый приговор Блиновской

0:52
Шоу-бизнес

Елену Блиновскую осудили на пять лет. Блогер переживала за своих детей и просила отсрочить наказание, пока они не вырастут, однако суд вынес приговор, который многим показался суровым. Яна Рудковская — одна из тех звёзд, которые посочувствовали Блиновской.

Наручники
Фото: commons.wikimedia.org by Елена1998, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Наручники

Рудковская уверена, что приговор можно было смягчить из сострадания к детям, которые останутся не только без матери, но и без отца, поехавшего на СВО.

"Это достаточно суровое наказание для матери четверых маленьких детей, которые останутся неизвестно с кем, пока отец находится на СВО. Обвинение и вовсе запрашивало шесть лет. Честно, мы рассчитывали на пересчёт и учёт фактора несовершеннолетних детей. Очень жаль", — приводит слова Рудковской Telegram-канал "Звездач".

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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