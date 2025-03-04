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Десять лет как неактуален: победа Киркорова на национальной премии Виктория вызвала гнев

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сурен Каграманов, известный как пранкер Сорян, выразил недовольство результатами недавней национальной музыкальной премии "Виктория". Его особенно удивило, что в номинации "Певец года" победил Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров, российский отбор на Детское Евровидение 2016
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров, российский отбор на Детское Евровидение 2016

Каграманов недоумевает, почему столь значимое звание было присуждено артисту, который недавно оказался в центре скандала из-за "голой" вечеринки.

"Какой Киркоров может быть "певцом года" в 2025 году? И какой Агутин — "композитором года"? Что выдающегося написано и что достойного спето Киркоровым?" — задаётся вопросом блогер.

Пранкер Сорян считает, что время популярности Киркорова прошло уже десять лет назад, и призывает музыканта покинуть сцену, чтобы дать дорогу молодым исполнителям.

Ранее Татьяна Брухунова прокомментировала информацию о коммунальной задолженности.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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