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Екатерина Стриженова устроила сказочную фотосессию с мужем, дочкой и внуком

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Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова показала милые семейные фотографии.

Телеведущая Екатерина Стриженова и режиссёр Александр Стриженов
Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman
Телеведущая Екатерина Стриженова и режиссёр Александр Стриженов

Екатерина Стриженова опубликовала в социальных сетях процесс фотосессии с мужем Александром Стриженовым, дочкой и внуком Петром.

"Петя Петрович не любит долго сидеть на одном месте, как в прочем и все дети. Когда мы вошли в студию, он был очарован красивой молодой девушкой с фотоаппаратом", — написала звезда ТВ под видео.

Стриженова отметила, что 6-летний внук сам знакомится с девочками, которые особенно ему понравились.

У Екатерины и Александра Стриженовых две дочери — Анастасия и Александра. В 2018 году у старшей дочери родился сын Пётр. Осенью 2023 года Анастасия родила близнецов Александра и Георгия.

Ранее Екатерина Стриженова рассказала о последних часах жизни Олега Стриженова.

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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