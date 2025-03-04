Екатерина Стриженова устроила сказочную фотосессию с мужем, дочкой и внуком

Телеведущая Екатерина Стриженова показала милые семейные фотографии.
Екатерина Стриженова опубликовала в социальных сетях процесс фотосессии с мужем Александром Стриженовым, дочкой и внуком Петром.
"Петя Петрович не любит долго сидеть на одном месте, как в прочем и все дети. Когда мы вошли в студию, он был очарован красивой молодой девушкой с фотоаппаратом", — написала звезда ТВ под видео.
Стриженова отметила, что 6-летний внук сам знакомится с девочками, которые особенно ему понравились.
У Екатерины и Александра Стриженовых две дочери — Анастасия и Александра. В 2018 году у старшей дочери родился сын Пётр. Осенью 2023 года Анастасия родила близнецов Александра и Георгия.
Ранее Екатерина Стриженова рассказала о последних часах жизни Олега Стриженова.
Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая.
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