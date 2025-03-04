Как фанаты аниме наткнулись на математическое доказательство

4:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Когда поклонник культового аниме-сериала захотел посмотреть его серии во всех возможных последовательностях, он задал вопрос, который годами ставил в тупик математиков-комбинаторов.

Фото: wikimedia.org by Kentasaku135 is licensed under Commons, the free media repository Девушка на крыше

Математические решения можно найти в самых неожиданных местах, в том числе в тёмных уголках интернета.

В 2011 году анонимный пользователь печально известной скандальной доски объявлений 4chan предложил математическую головоломку, связанную с культовым классическим аниме-сериалом "Меланхолия Харухи Судзумии". Несмотря на то, что доска объявлений стала заполняться ненавистническим, жестоким и экстремальным контентом, этот оригинальный пост привёл к решению сложной математической задачи.

Первый сезон этого аниме-сериала состоит из 14 эпизодов, которые можно смотреть в любом порядке. В какой-то момент в 2011 году в обсуждении сериала на 4chan кто-то спросил, сколько эпизодов нужно посмотреть, чтобы увидеть его во всех возможных последовательностях.

На самом деле этот вопрос связан с так называемыми суперперестановками. И, как оказалось, в этой области математики есть много загадок: по сей день математики не могут полностью решить проблему, которую поставил пользователь 4chan.

Но, что удивительно, в ходе этого обсуждения один из анонимных пользователей подсчитал минимальное количество серий, которые нужно посмотреть, с помощью подхода, ранее неизвестного математикам.

"Мне нужно будет развить эту мысль в нескольких постах. Пожалуйста, проверьте, не упустил ли я что-то", — написал пользователь, который в несколько этапов объяснил, как он пришёл к своей оценке.

В математике два объекта переставляются, когда их расположение меняется или они комбинируются. Например, вы можете переставить AB в BA. Если аниме-сериал состоит всего из двух частей, вы можете посмотреть сначала первую, а затем вторую серию (1-2) или вторую, а затем первую (2-1).

Если вы хотите посмотреть сериал в нескольких вариантах — возможно, чтобы понять, какая последовательность эпизодов наиболее логична, — вам понадобится суперперестановка.

Компьютеры способны вычислять суперперестановки для n = 4 и n = 5, но не для более высоких значений. И хотя можно вычислить сложные суперперестановки для больших чисел, найти кратчайшую суперперестановку становится сложнее.

В октябре 2018 года, математик Робин Хьюстон пришёл к выводу, что если вы хотите посмотреть все серии сериала из n частей во всех возможных комбинациях, вам придётся посмотреть не менее n! + (n — 1)! + (n — 2)! + n — 3 серий — это вклад пользователя 4chan — и не более n! + (n — 1)! + (n — 2)! + (n — 3)! + n — 3, что мы знаем из работы Игана.

В случае с сериалом "Калейдоскоп" из восьми эпизодов вам пришлось бы посмотреть как минимум 46 085 и максимум 46 205 эпизодов. Для "Меланхолии Харухи Судзумии" или "Харухи" из 14 эпизодов это число значительно увеличивается: минимум 93 884 313 611 эпизодов и максимум 93 924 230 411. Напомним, что это не окончательное решение — это просто установка диапазона для размера суперперестановки, которая позволит вам эффективно просматривать сериал во всех возможных последовательностях.

К счастью, Иган также предоставил алгоритм для построения соответствующей суперперестановки. Это позволяет фанатам "Харухи" выбрать оптимальный порядок просмотра эпизодов. Но при средней продолжительности эпизода около 24 минут на просмотр этой суперперестановки ушло бы около 4 миллионов лет.

Уточнения

Аниме́ ([ɐnʲɪ'mɛ] ср., нескл., яп. [anʲime], от англ. animation — «анимация») — японская мультипликация. В отличие от мультфильмов других стран, предназначенных, в основном, для просмотра детьми, бо́льшая часть выпускаемого аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории.



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