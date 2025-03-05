Эпатажная романтика Стаса Барецкого: шоумен преподнёс любимой на 8 марта унитаз с цветами

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У Стаса Барецкого оригинальный взгляд на подарки женщинам в честь 8 марта. Он уверен, что не нужно ничего дарить жёнам, поскольку и без того лучший подарок — это сам муж. По словам Барецкого, в нормальной семье мужчина и так отдаёт жене всю зарплату.

Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Унитаз

Любовницам, по мнению Стаса, можно почитать стихи и заняться с ними сексом — этого вполне достаточно, а вот маме обязательно нужно делать сюрпризы, поскольку мама — это главный человек в жизни. Об этом шоумен рассказал в беседе с Life.ru.

"Матери нужно дарить всё, чего ей хочется. Мать — это святое. Жена придёт и уйдёт, а мать — никогда", — заявил Барецкий.

Однако раньше бывали случаи, когда Барецкий всё-таки и девушек радовал подарками, причём весьма неожиданными, например, однажды он преподнёс возлюбленной унитаз. Это было не только подарком в честь праздника, но и делом совести, ведь её старый унитаз Барецкий разбил.

"Самый необычный подарок, который я дарил на 8 марта девушке, — установил ей унитаз новый полностью за свой счёт. Старый я сам разбил, когда был пьяный, пришлось купить новый. Преподнести его тоже решил интересно: я принёс ей его на руках, а в него положил букет цветов. Когда она открыла дверь, я встал на колени и подарил всё это", — поделился шоумен.

Также он рассказал, что другим девушкам дарил в женский день старый автомобиль и металлическую дверь в квартиру.

Уточнения

Станисла́в Вале́рьевич (Стас) Баре́цкий (род. 8 марта 1972, Ломоносов, Ленинградская область) — советский и российский музыкант, поэт, певец, шоумен, актёр.



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