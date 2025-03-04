Коммунальный скандал: Брухунова опровергает долг в сотни тысяч

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Татьяна Брухунова, молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна, опровергла появившиеся в СМИ сообщения о задолженности перед коммунальными службами. Она выразила мнение, что, возможно, произошла какая-то ошибка или кто-то намеренно распространил недостоверную информацию.

Фото: youtube.com by канал Ксения Князева (стилист, дизайнер), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Брухунова

В беседе с "360.ru" Брухунова отметила, что информация о долге в размере более 300 тысяч рублей не соответствует действительности.

"Думаю, что-то напутали или хотели создать новость там, где её нет", — сказала она.

Также Татьяна сообщила, что скоро вернётся домой после поездки на Байкал.

Утром 4 марта Telegram-канал Shot опубликовал сообщение о якобы имеющихся долгах Брухуновой за жилищно-коммунальные услуги. По этой информации, она длительное время не платила за квартиру в престижном районе столицы, рыночная стоимость которой оценивается в 440 миллионов рублей.

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Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.



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