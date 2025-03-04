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Картошка фри и объятия с собакой: Деми Мур нашла утешение после поражения на Оскаре

1:13
Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудская актриса Деми Мур, несмотря на поражение на церемонии "Оскар", не пала духом и провела вечер в компании близких людей. Её дочь Таллула Уиллис поделилась забавным снимком, на котором запечатлена актриса.

Деми Мур
Фото: instagram.com by личный аккаунт Талуллы Уиллис в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деми Мур

На фотографии звезда фильма "Субстанция" запечатлена в белом халате, держа на руках своего любимого питомца — собаку Пилар. Перед ней стоят несколько подносов с картошкой фри, а на лице актрисы сияет улыбка, несмотря на пережитые испытания.

После поражения на "Оскаре" Деми Мур эмоционально обратилась к своим поклонникам и заверила, что несмотря на это, она по-прежнему испытывает радость от триумфального возвращения в мир кино. Она также поздравила с победой актрису Майки Мэдисон, получившую статуэтку.

"Огромные поздравления Майки Мэдисон. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что вы сделаете дальше", — отметила 62-летняя Деми Мур.

Ранее Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала о постоянных перелётах в эмиграции.

Уточнения

Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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