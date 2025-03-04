Ирина Шейк в перьях и стразах зажгла на бразильском карнавале

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Ирина Шейк приняла участие в ежегодном бразильском карнавале.

Фото: https://www.instagram.com/irinashayk by Инстаграм Ирины Шейк is licensed under public doman Модель Ирина Шейк

Ирина Шейк опубликовала в социальных сетях фото, на котором она предстала в наряде с перьями и стразами.

Звезда мировых подиумов стала участницей карнавала в Бразилии.

"Рада быть частью парада сегодня вечером… Нервничаю и взволнована! Бразилия, я люблю тебя! Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любовь!" — написала модель под жаркими снимками.

Наряд Ирине показался слишком закрытым, поэтому она попозировала в кровати только в нарукавниках и колье.

Ранее Ирина Шейк выбросила в мусорное ведро букет, подаренный ей на День всех влюблённых.

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.



Карнава́л (из фр. саrnаval от итал. саrnevalе от лат. сarrus navalis «повозка-корабль»; в народной этимологии от позднелат. саrnе «мясо» + vale «прощай») — праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами и красочными шествиями, отмечаемый перед Великим постом.



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