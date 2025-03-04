Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неправильная установка кухонной техники: 6 фатальных ошибок, которые дорого обойдутся
Готовлю эти диетические котлеты без масла – невероятно вкусно!
5 новых оттенков лака для ногтей, которые не уступают классике
Хочет поговорить: Трюдо заявил о желании провести переговоры с Дональдом Трампом
Делаем вкусную зажарку. Что обжаривать первым — лук или морковь?
Уши кошек в опасности: как распознать и предотвратить коварные инфекции
Битва за алименты: Павел Прилучный не сдаётся и снова идёт в суд
Как избежать депрессии? Три продукта, которые должен знать каждый
Нью-Йорк останется без света? Премьер-министр провинции Онтарии заявил о готовности прекратить подачу электроэнергии в США

Ирина Шейк в перьях и стразах зажгла на бразильском карнавале

0:48
Шоу-бизнес

Модель Ирина Шейк приняла участие в ежегодном бразильском карнавале.

Модель Ирина Шейк
Фото: https://www.instagram.com/irinashayk by Инстаграм Ирины Шейк is licensed under public doman
Модель Ирина Шейк

Ирина Шейк опубликовала в социальных сетях фото, на котором она предстала в наряде с перьями и стразами.

Звезда мировых подиумов стала участницей карнавала в Бразилии.

"Рада быть частью парада сегодня вечером… Нервничаю и взволнована! Бразилия, я люблю тебя! Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любовь!" — написала модель под жаркими снимками.

Наряд Ирине показался слишком закрытым, поэтому она попозировала в кровати только в нарукавниках и колье. 

Ранее Ирина Шейк выбросила в мусорное ведро букет, подаренный ей на День всех влюблённых.

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса. 

Карнава́л (из фр. саrnаval от итал. саrnevalе от лат. сarrus navalis «повозка-корабль»; в народной этимологии от позднелат. саrnе «мясо» + vale «прощай») — праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами и красочными шествиями, отмечаемый перед Великим постом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения
Мир. Новости мира
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения Аудио 
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Экономика и бизнес
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились Аудио 
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Авто
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Последние материалы
Неправильная установка кухонной техники: 6 фатальных ошибок, которые дорого обойдутся
Готовлю эти диетические котлеты без масла – невероятно вкусно!
5 новых оттенков лака для ногтей, которые не уступают классике
Хочет поговорить: Трюдо заявил о желании провести переговоры с Дональдом Трампом
Делаем вкусную зажарку. Что обжаривать первым — лук или морковь?
Уши кошек в опасности: как распознать и предотвратить коварные инфекции
Битва за алименты: Павел Прилучный не сдаётся и снова идёт в суд
Как избежать депрессии? Три продукта, которые должен знать каждый
Нью-Йорк останется без света? Премьер-министр провинции Онтарии заявил о готовности прекратить подачу электроэнергии в США
Слива будет слаще мёда: три приёма, которые знают только опытные садоводы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.