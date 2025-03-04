Ирина Шейк в перьях и стразах зажгла на бразильском карнавале

Модель Ирина Шейк приняла участие в ежегодном бразильском карнавале.
Ирина Шейк опубликовала в социальных сетях фото, на котором она предстала в наряде с перьями и стразами.
Звезда мировых подиумов стала участницей карнавала в Бразилии.
"Рада быть частью парада сегодня вечером… Нервничаю и взволнована! Бразилия, я люблю тебя! Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любовь!" — написала модель под жаркими снимками.
Наряд Ирине показался слишком закрытым, поэтому она попозировала в кровати только в нарукавниках и колье.
Ранее Ирина Шейк выбросила в мусорное ведро букет, подаренный ей на День всех влюблённых.
Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.
Карнава́л (из фр. саrnаval от итал. саrnevalе от лат. сarrus navalis «повозка-корабль»; в народной этимологии от позднелат. саrnе «мясо» + vale «прощай») — праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами и красочными шествиями, отмечаемый перед Великим постом.
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