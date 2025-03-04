Иосиф Пригожин показал дочь и внука: с днём рождения, доченька

Продюсер Иосиф Пригожин поздравил дочку от первого брака с днём рождения.
Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин опубликовал в социальных сетях видео, на котором его дочь Даная кормит сына из ложечки.
"C днём рождения, доченька! Пусть твоё продолжение сделает тебя счастливой и исполнится всё, о чём ты мечтаешь", — написал артист под снимком.
Подписчики продюсера принялись осыпать комплиментами дочь и внука деятеля шоу-бизнеса.
Даная Пригожина в одиночку воспитывает наследника, так как её супруг пропал без вести на СВО. Иосиф Пригожин объяснил, что старается помогать дочери. Шансов отыскать зятя живым, по словам продюсера, мало.
Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года».
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