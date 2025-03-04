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Иосиф Пригожин показал дочь и внука: с днём рождения, доченька

0:48
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин поздравил дочку от первого брака с днём рождения.

Дочь и внук продюсера Иосифа Пригожина
Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public doman
Дочь и внук продюсера Иосифа Пригожина

Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин опубликовал в социальных сетях видео, на котором его дочь Даная кормит сына из ложечки.

"C днём рождения, доченька! Пусть твоё продолжение сделает тебя счастливой и исполнится всё, о чём ты мечтаешь", — написал артист под снимком.

Подписчики продюсера принялись осыпать комплиментами дочь и внука деятеля шоу-бизнеса.

Даная Пригожина в одиночку воспитывает наследника, так как её супруг пропал без вести на СВО. Иосиф Пригожин объяснил, что старается помогать дочери. Шансов отыскать зятя живым, по словам продюсера, мало.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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