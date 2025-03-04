Селена Гомес избежала встречи с женой Бибера: раскрыта истинная причина

Американская певица и актриса Селена Гомес сознательно избегала встречи с женой Джастина Бибера Хейли на вечеринке Vanity Fair, которая состоялась после церемонии вручения премии "Оскар". Как сообщает Daily Mail, причиной этого стала пресса.

Фото: youtube.com by канал ZEÉ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Селена Гомес

По словам инсайдеров из окружения артистки, Селена Гомес не хотела, чтобы в СМИ появились новые слухи и обсуждения. Кроме того, она опасалась, что возможные совместные снимки могут затмить фильм с её участием "Эмилия Перес".

Однако отмечается, что Селена Гомес хорошо относится к модели и была бы не против поздороваться с ней.

С 2010 по 2018 годы Селена Гомес была возлюбленной Джастина Бибера. Однако после окончательного расставания певец женился на Хейли Болдуин (после замужества Бибер).

В декабре стало известно о помолвке Селены Гомес с продюсером Бенни Бланко.

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Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.



Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель. Представительница голливудской династии и младшая дочь актёра Стивена Болдуина.



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