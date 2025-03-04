Селена Гомес избежала встречи с женой Бибера: раскрыта истинная причина

Американская певица и актриса Селена Гомес сознательно избегала встречи с женой Джастина Бибера Хейли на вечеринке Vanity Fair, которая состоялась после церемонии вручения премии "Оскар". Как сообщает Daily Mail, причиной этого стала пресса.
По словам инсайдеров из окружения артистки, Селена Гомес не хотела, чтобы в СМИ появились новые слухи и обсуждения. Кроме того, она опасалась, что возможные совместные снимки могут затмить фильм с её участием "Эмилия Перес".
Однако отмечается, что Селена Гомес хорошо относится к модели и была бы не против поздороваться с ней.
С 2010 по 2018 годы Селена Гомес была возлюбленной Джастина Бибера. Однако после окончательного расставания певец женился на Хейли Болдуин (после замужества Бибер).
В декабре стало известно о помолвке Селены Гомес с продюсером Бенни Бланко.
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Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.
Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель. Представительница голливудской династии и младшая дочь актёра Стивена Болдуина.
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