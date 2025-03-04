Клава Кока раскрыла секрет: с каким мужчиной она никогда не будет жить

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Певица Клава Кока в своем блоге поделилась, что никогда не будет встречаться и жить с мужчиной, который не умеет за собой убирать.

Фото: Вконтакте / Клава Кока by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клава Кока

Артистка решила ответить на вопрос поклонника о том, насколько важна для неё хозяйственность в избраннике, и подчеркнула, что не терпит беспорядка.

"Если мужчина не научился мыть за собой посуду, заправлять кровать и складывать вещи — сразу домой к маме на перевоспитание. У меня дома порядок, я не люблю грязь, недельные залежи вещей, капли на зеркале и всё такое", — написала она.

Клава Кока отметила, что не собирается бегать по дому с тряпками и убирать за другим человеком. Певица убеждена, что в отношениях люди должны идти навстречу друг другу и относиться с уважением.

В прошлом году Клава Кока сообщила о расставании с Александром Повериным, с которым они были вместе больше года.

Ранее стендап-комик рассказал о пережитой коме.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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