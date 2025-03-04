Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спустя 4 года: поезд из Пекина тронулся в Москву — что изменилось?
Гостевой брак: Стас Пьеха назвал неожиданную альтернативу традиционной семье
Economist: Остановка помощи США приведет к увеличению потерь ВСУ
Гора Белуха под усиленным контролем: туристов и гидов предупредили о строгих мерах — что важно знать
"Жужжалка" ожила: загадочная радиостанция УВБ-76 активизировалась в 2025 году
Как выйти на пенсию раньше? Все условия для досрочного оформления
Селена Гомес избежала встречи с женой Бибера: раскрыта истинная причина
Боль, которую не видно: как понять, что человек на самом деле несчастлив
Как избежать вытягивания рассады и вырастить крепкие саженцы

Клава Кока раскрыла секрет: с каким мужчиной она никогда не будет жить

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Клава Кока в своем блоге поделилась, что никогда не будет встречаться и жить с мужчиной, который не умеет за собой убирать.

Клава Кока
Фото: Вконтакте / Клава Кока by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клава Кока

Артистка решила ответить на вопрос поклонника о том, насколько важна для неё хозяйственность в избраннике, и подчеркнула, что не терпит беспорядка.

"Если мужчина не научился мыть за собой посуду, заправлять кровать и складывать вещи — сразу домой к маме на перевоспитание. У меня дома порядок, я не люблю грязь, недельные залежи вещей, капли на зеркале и всё такое", — написала она.

Клава Кока отметила, что не собирается бегать по дому с тряпками и убирать за другим человеком. Певица убеждена, что в отношениях люди должны идти навстречу друг другу и относиться с уважением.

В прошлом году Клава Кока сообщила о расставании с Александром Повериным, с которым они были вместе больше года.

Ранее стендап-комик рассказал о пережитой коме.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Красота и стиль
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин Аудио 
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Экономика и бизнес
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Военный аналитик Таран оценил последствия заморозки поставок американского оружия Украине Любовь Степушова США перестали давать оружие Украине. Какие будут доказательства? Дмитрий Плотников Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Последние материалы
Гора Белуха под усиленным контролем: туристов и гидов предупредили о строгих мерах — что важно знать
"Жужжалка" ожила: загадочная радиостанция УВБ-76 активизировалась в 2025 году
Селена Гомес избежала встречи с женой Бибера: раскрыта истинная причина
Боль, которую не видно: как понять, что человек на самом деле несчастлив
Как избежать вытягивания рассады и вырастить крепкие саженцы
Новый Honda CR-V – гибридный SUV, который заставляет задуматься о смене машины
Секретный код раскрыт: искусственный интеллект предотвратит стресс у копытных
Каша не убежит, но завтрак точно улетит — идеальный рецепт рисовой каши в мультиварке
Кто осушает океан? Миллионы лет назад это уже происходило — и причина не та, что вы думаете
Трамп выстрелил в американцев: чем обернутся 25% пошлины на товары из Канады
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.