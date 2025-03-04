После комы пришлось заново учиться ходить: стендап-комик рассказал о последствиях ДТП

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Российский стендап-комик Чермен Качмазов рассказал о том, что три дня находился в коме после серьёзного ДТП, которое произошло с ним год назад.

Фото: youtube.com by канал OUTSIDE STAND UP, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чермен Качмазов

В подкасте "Авторитет мысли" он поделился своими воспоминаниями о том, как его сбила машина в районе. Он потерял сознание и впал в кому, но сумел выжить.

Восстановление заняло много времени, и ему пришлось заново учиться ходить. Качмазов признается, что до сих пор испытывает проблемы с коленями.

"Я бы сказал, что авария больше всего повлияла на мою ментальную составляющую. Это было самым неожиданным для меня — то, что именно в этой сфере я столкнулся с трудностями", — поделился комик.

Чермен Качмазов — стендап-комик, участник "Comedy Баттл" на ТНТ, шоу "Открытый микрофон", "22 комика", проекта "Стендап Андеграунд".

Ранее выяснились странные обстоятельства смерти актёра Джина Хэкмена и его супруги.

Уточнения

Ко́мик комедиа́нт (от нем. Komiker, Komikus, в свою очередь от лат. cōmicus, от др.-греч. κωμικός) — амплуа, а также актёр, исполняющий комические роли.



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