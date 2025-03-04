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Нестареющая Алла Пугачёва сделала селфи в стильной кепке

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Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва поздравила поклонников с праздником жёлтых цветов.

Певица Алла Пугачёва
Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public doman
Певица Алла Пугачёва

Алла Пугачёва продолжает удивлять публику своей неувядающей красотой. На этот раз 75-летняя Примадонна порадовала фанатов селфи.

На фото народная артистка СССР предстала в жёлтом костюме и стильной кепке.

"Благодарю всех, кто принял участие в празднике жёлтых цветов в первое воскресение весны. Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами", — написала певица под фото.

Праздник жёлтых цветов Пугачёва учредила сама ещё в 90-х годах. По традиции звезда ежегодного благословляет наступление весны.

Ранее Максим Галкин* показал цветущую весеннюю Пугачёву.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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