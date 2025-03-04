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Фигурист Илья Авербух показал старшего сына: горжусь тобой

0:57
Шоу-бизнес

Фигурист Илья Авербух трогательно поздравил старшего сына с днём рождения.

Фигурист Илья Авербух с сыном
Фото: https://www.instagram.com/averbukhofficial by Инстаграм Ильи Авербуха is licensed under public doman
Фигурист Илья Авербух с сыном

Илья Авербух опубликовал в социальных сетях два снимка. На первом его сын Мартин запечатлён маленьким, а на втором фото наследник фигуриста предстал уже взрослым красивым парнем.

"Сынок, я тебя очень люблю! Я горжусь тобой и твоими успехами! Спасибо твоей маме за то, что у меня есть ты!" — написал Илья под фотографиями с Мартиным.

Сыну олимпийского чемпиона исполнился 21 год. Авербух пожелал наследнику больших свершений и новых открытий. Он отметил, что Мартин всегда может рассчитывать на любящего отца.

Мартин — сын Авербуха от первого брака с Ириной Лобачёвой. У фигуриста есть также сын Лев и дочь Лия от актрисы Лизы Арзамасовой.

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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