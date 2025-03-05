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Свадьбы не будет: раскрыта тайна сорвавшегося брака Шурыгиной и бизнесмена

1:20
Шоу-бизнес

Бизнесмен Святослав Гусев должен был жениться на Диане Шурыгиной 13 марта, однако свадьба не состоится. Почему было принято такое решение, бывший жених рассказал в беседе с The Voice.

Букеты цветов
Фото: unsplash.com by Lizzie, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Букеты цветов

У влюблённых не было ни измен, ни драк, однако Святославу всё равно было тяжело с Дианой. Он даже иногда уходил в другую квартиру, чтобы отдохнуть от невесты и её непростого характера. К тому же она зависима от алкоголя и веселящего газа. Сейчас Гусев по-прежнему общается с Шурыгиной, хоть они до сих пор в ссоре.

"Мы такие бывшие, которые могут сойтись в любой момент. У нас не было жёстких причин: никто никого не избил, не изменил, не предал, не обманул. Не было ничего такого, чтобы отложилось в голове наверняка. У нас, скорее, история о том, что мы характерами не притёрлись, кто-то из нас, возможно, ожидал несколько другого формата отношений", — сказал Гусев.

Также он поделился, что Шурыгина не смогла забеременеть, несмотря на многочисленные попытки. Гусева это удивило, поскольку они оба здоровы: у него есть ребёнок от предыдущего брака, а о фертильности Шурыгиной он сделал вывод, зная, что в прошлом она сделала четыре аборта.

Уточнения

Изнасилование Дианы Шурыгиной произошло 31 марта 2016 года в Ульяновске и вызвало значительный общественный резонанс.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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