Разведённая певица Нюша заговорила о депрессии: перестала чувствовать своё сердце

Певица Нюша (Анна Шурочкина) откровенно рассказала о лечении депрессии на фоне развода с Игорем Сивовым. Об этом она сообщила в программе Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка".
Исполнительница призналась, что обратилась к специалисту несколько лет назад, поскольку чувствовала себя изолированной от собственных эмоций и утратила внутреннюю честность.
При этом развод, по её словам, не был причиной проблем, а стал следствием лечения недомоганий.
"Это нельзя назвать ошибкой. Это был опыт, который мне был нужен, чтобы не повторять", — добавила она.
Кроме того, певица отметила, что переживала состояния, схожие с паническими атаками, что привело к потере жизненных ориентиров и глубокой рефлексии. Эти трудности заставили её пересмотреть многие ценности и заново обрести позитивный настрой.
Ранее BadComedian высказался о проигрыше Юры Борисова на "Оскаре".
Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.