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Разведённая певица Нюша заговорила о депрессии: перестала чувствовать своё сердце

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Нюша (Анна Шурочкина) откровенно рассказала о лечении депрессии на фоне развода с Игорем Сивовым. Об этом она сообщила в программе Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка".

Нюша
Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нюша

Исполнительница призналась, что обратилась к специалисту несколько лет назад, поскольку чувствовала себя изолированной от собственных эмоций и утратила внутреннюю честность.

При этом развод, по её словам, не был причиной проблем, а стал следствием лечения недомоганий.

"Это нельзя назвать ошибкой. Это был опыт, который мне был нужен, чтобы не повторять", — добавила она.

Кроме того, певица отметила, что переживала состояния, схожие с паническими атаками, что привело к потере жизненных ориентиров и глубокой рефлексии. Эти трудности заставили её пересмотреть многие ценности и заново обрести позитивный настрой.

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Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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