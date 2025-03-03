Разведённая певица Нюша заговорила о депрессии: перестала чувствовать своё сердце

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Певица Нюша (Анна Шурочкина) откровенно рассказала о лечении депрессии на фоне развода с Игорем Сивовым. Об этом она сообщила в программе Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка".

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нюша

Исполнительница призналась, что обратилась к специалисту несколько лет назад, поскольку чувствовала себя изолированной от собственных эмоций и утратила внутреннюю честность.

При этом развод, по её словам, не был причиной проблем, а стал следствием лечения недомоганий.

"Это нельзя назвать ошибкой. Это был опыт, который мне был нужен, чтобы не повторять", — добавила она.

Кроме того, певица отметила, что переживала состояния, схожие с паническими атаками, что привело к потере жизненных ориентиров и глубокой рефлексии. Эти трудности заставили её пересмотреть многие ценности и заново обрести позитивный настрой.

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Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист.



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