Борисов и Эйдельштейн устроили зажигательные танцы после Оскара и восхитили поклонников

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Российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, после церемонии вручения кинопремии "Оскар", отправились на афтепати, где устроили зажигательные танцы под песню группы "Тату". Видео с вечеринки быстро распространилось в интернете.

Фото: телеканал ABC is licensed under public domain Юра Борисов и Марк Эйдельштейн

На опубликованных кадрах видно, как артисты наслаждаются моментом и полностью погружаются в атмосферу праздника. Юра Борисов даже попытался заснять на видео своего молодого коллегу. Журналистка Ксения Собчак, комментируя видео, отметила, что за плейлист отвечали "наши ребята".

В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения наград кинопремии "Оскар". Одним из номинантов был Юра Борисов за роль в фильме "Анора". К сожалению, ему не удалось получить заветную статуэтку — победителем в категории "Лучшая мужская роль второго плана" стал Киран Калкин.

Однако, несмотря на поражение, голливудский актёр Роберт Дауни-младший со сцены обратился к российскому артисту и выразил уверенность в его большом будущем в киноиндустрии.

Ранее в Государственной Думе выразили сожаление по поводу проигрыша Юры Борисова на "Оскаре".

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.



Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.



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