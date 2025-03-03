Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
2024 год: меньше атак акул, но это не повод расслабляться
До следующей зимы не дотянет? Европа ставит рекорды по отбору газа из хранилищ
Перекопка огорода: 6 ошибок, которые лишат вас урожая — дачники, проверьте себя
Стань лучшей версией себя и обрети гармонию! Как начать заниматься йогой дома с нуля?
Грядка, которая работает на тебя: сорта укропа для долгого урожая
Не тратьте деньги на новинки! Эти 4 проверенных временем ингредиента сохранят гладкость и молодость кожи
Гигантский парк развлечений в Британии — гости ждут новый сезон
Непробиваемый панцирь раков-богомолов вдохновит инженеров на новые технологии
Буйнов высказался о милосердии русского народа после ДТП

Борисов и Эйдельштейн устроили зажигательные танцы после Оскара и восхитили поклонников

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, после церемонии вручения кинопремии "Оскар", отправились на афтепати, где устроили зажигательные танцы под песню группы "Тату". Видео с вечеринки быстро распространилось в интернете.

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн
Фото: телеканал ABC is licensed under public domain
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн

На опубликованных кадрах видно, как артисты наслаждаются моментом и полностью погружаются в атмосферу праздника. Юра Борисов даже попытался заснять на видео своего молодого коллегу. Журналистка Ксения Собчак, комментируя видео, отметила, что за плейлист отвечали "наши ребята".

В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения наград кинопремии "Оскар". Одним из номинантов был Юра Борисов за роль в фильме "Анора". К сожалению, ему не удалось получить заветную статуэтку — победителем в категории "Лучшая мужская роль второго плана" стал Киран Калкин.

Однако, несмотря на поражение, голливудский актёр Роберт Дауни-младший со сцены обратился к российскому артисту и выразил уверенность в его большом будущем в киноиндустрии.

Ранее в Государственной Думе выразили сожаление по поводу проигрыша Юры Борисова на "Оскаре".

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения. 

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Садоводство, цветоводство
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт Аудио 
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Садоводство, цветоводство
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками Аудио 
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4
Наука и техника
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4 Аудио 
Популярное
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.

Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Последние материалы
2024 год: меньше атак акул, но это не повод расслабляться
До следующей зимы не дотянет? Европа ставит рекорды по отбору газа из хранилищ
Перекопка огорода: 6 ошибок, которые лишат вас урожая — дачники, проверьте себя
Стань лучшей версией себя и обрети гармонию! Как начать заниматься йогой дома с нуля?
Грядка, которая работает на тебя: сорта укропа для долгого урожая
Не тратьте деньги на новинки! Эти 4 проверенных временем ингредиента сохранят гладкость и молодость кожи
Гигантский парк развлечений в Британии — гости ждут новый сезон
Непробиваемый панцирь раков-богомолов вдохновит инженеров на новые технологии
Буйнов высказался о милосердии русского народа после ДТП
США ждут извинений: переговоры с Украиной не будут продолжены пока Владимир Зеленский не принесет извинения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.