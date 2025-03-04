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Муж на СВО, мать в колонии: как сложится судьба детей Блиновской — ответ адвокатов

0:48
Шоу-бизнес

Елена Блиновская так и не смогла избежать худшего. Она просила отсрочить её наказание, чтобы дать ей возможность вырастить четверых детей, но в суде решили по-другому, и теперь "королеве марафонов" предстоит провести пять лет в колонии.

Плюшевый мишка
Фото: commons.wikimedia.org by prawdapunk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Плюшевый мишка

У Блиновской четверо детей. Они не смогут жить с отцом, поскольку он ушёл на СВО. Адвокаты подсудимой после судебного заседания ответили на вопрос журналистов, какая участь постигнет детей, которые, по сути, остались без родителей. Их слова приводит Telegram-канал Super.ru.

"Это семейный вопрос. Они разберутся, думаю, как-нибудь", — сказала представительница Елены.

Также она добавила, что будет вместе с Блиновской решать, стоит ли обжаловать приговор.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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