Муж на СВО, мать в колонии: как сложится судьба детей Блиновской — ответ адвокатов

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елена Блиновская так и не смогла избежать худшего. Она просила отсрочить её наказание, чтобы дать ей возможность вырастить четверых детей, но в суде решили по-другому, и теперь "королеве марафонов" предстоит провести пять лет в колонии.

Фото: commons.wikimedia.org by prawdapunk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Плюшевый мишка

У Блиновской четверо детей. Они не смогут жить с отцом, поскольку он ушёл на СВО. Адвокаты подсудимой после судебного заседания ответили на вопрос журналистов, какая участь постигнет детей, которые, по сути, остались без родителей. Их слова приводит Telegram-канал Super.ru.

"Это семейный вопрос. Они разберутся, думаю, как-нибудь", — сказала представительница Елены.

Также она добавила, что будет вместе с Блиновской решать, стоит ли обжаловать приговор.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.



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