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Молодая невеста Григория Лепса публично высмеяла певца в соцсетях

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Аврора Киба, молодая невеста народного артиста Российской Федерации Григория Лепса, в личном блоге посмеялась над фото певца с национальной музыкальной премии "Виктория".

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

На снимке исполнитель стоит на красной ковровой дорожке и смотрит на огромный баннер с названием мероприятия.

"Мысли Григория Викторовича: "Эмм, а почему не Аврора?" — подписала фото Киба.

Впервые Григорий Лепс представил свою избранницу в июне прошлого года во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Позднее на музыкальной премии МУЗ-ТВ он заявил, что сделал девушке предложение, но не получил ответа.

Артист не скрывает, что готов жениться на девушке, так как хочет иметь ещё как минимум троих детей.

Ранее Лайма Вайкуле вслед за Аллой Пугачёвой разрешила весну.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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