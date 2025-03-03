Молодая невеста Григория Лепса публично высмеяла певца в соцсетях

Аврора Киба, молодая невеста народного артиста Российской Федерации Григория Лепса, в личном блоге посмеялась над фото певца с национальной музыкальной премии "Виктория".
На снимке исполнитель стоит на красной ковровой дорожке и смотрит на огромный баннер с названием мероприятия.
"Мысли Григория Викторовича: "Эмм, а почему не Аврора?" — подписала фото Киба.
Впервые Григорий Лепс представил свою избранницу в июне прошлого года во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Позднее на музыкальной премии МУЗ-ТВ он заявил, что сделал девушке предложение, но не получил ответа.
Артист не скрывает, что готов жениться на девушке, так как хочет иметь ещё как минимум троих детей.
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Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.
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