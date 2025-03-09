Александр Ревва рассказал о посещении центра для наркозависимых

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва рассказал о своём визите в антинаркотический центр.

Фото: https://vk.com/aleksandrrevvaofficial by ВК-аккаунт Александра Реввы is licensed under public doman Шоумен Александр Ревва

Александр Ревва, известный под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал в социальных сетях видео со встречи с людьми, страдающими наркотической зависимостью.

Шоумен поддержал мужчин, которые стараются преодолеть пагубную зависимость.

"Я желаю всем, кто ведёт эту сложную борьбу с самим собой, выйти победителем, стать сильнее. Любую зависимость можно победить, главное в это верить и не сворачивать с правильного пути", — написал артист под кадрами.

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Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.



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