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Юрий Лоза выдвинул свою версию убийства Влада Листьева

0:55
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему, на его взгляд, Владислав Листьев был обречён на смерть.

Телевизор
Фото: flickr.com by dailyinvention, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Телевизор

Юрий Лоза не прошёл мимо скорбной даты — 30-летия со дня убийства первого директора телеканала ОРТ (ныне Первый канал) Владислава Листьева.

"Сказать, что это было шоком для всех, кто его знал, значит, ничего не сказать", — объяснил певец.

Он отметил, что Листьев олицетворял собой надежду на новое лучшее телевидение.

"Но… Деньги от рекламы всегда были и остаются лакомым куском, расстаться с которым сильные мира сего оказались не готовы. А значит, Влад был обречён", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём Telegram-канале.

Лоза считает, что данное преступление не будет раскрыто никогда, так как расследование, по его словам, может завести слишком далеко.

Уточнения

Владисла́в Никола́евич Ли́стьев (10 мая 1956, Москва, СССР — 1 марта 1995, Москва, Россия) — советский и российский журналист, телеведущий и предприниматель. Первый генеральный директор телеканала «ОРТ». Автор и первый ведущий телепередач «Взгляд», «Поле чудес», «Тема» и «Час пик».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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