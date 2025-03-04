Юрий Лоза выдвинул свою версию убийства Влада Листьева

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Певец Юрий Лоза объяснил, почему, на его взгляд, Владислав Листьев был обречён на смерть.

Фото: flickr.com by dailyinvention, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Телевизор

Юрий Лоза не прошёл мимо скорбной даты — 30-летия со дня убийства первого директора телеканала ОРТ (ныне Первый канал) Владислава Листьева.

"Сказать, что это было шоком для всех, кто его знал, значит, ничего не сказать", — объяснил певец.

Он отметил, что Листьев олицетворял собой надежду на новое лучшее телевидение.

"Но… Деньги от рекламы всегда были и остаются лакомым куском, расстаться с которым сильные мира сего оказались не готовы. А значит, Влад был обречён", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём Telegram-канале.

Лоза считает, что данное преступление не будет раскрыто никогда, так как расследование, по его словам, может завести слишком далеко.

Уточнения

Владисла́в Никола́евич Ли́стьев (10 мая 1956, Москва, СССР — 1 марта 1995, Москва, Россия) — советский и российский журналист, телеведущий и предприниматель. Первый генеральный директор телеканала «ОРТ». Автор и первый ведущий телепередач «Взгляд», «Поле чудес», «Тема» и «Час пик».



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