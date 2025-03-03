Надежда Кадышева оказалась в списке должников ФНС

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Народная артистка России Надежда Кадышева оказалась в списке должников Федеральной налоговой службы (ФНС). Telegram-канал "Звездач" обнаружил у певицы задолженность в размере 666 тысяч рублей.

Фото: youtube.com by канал Сергей Марков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Надежда Кадышева

Как отмечается, долг числится за театром "Золотое кольцо", который принадлежит исполнительнице. Этот театр был основан в 2005 году совместно с её мужем, композитором Александром Костюком.

Летом прошлого года стало известно, что спрос на концерты Надежды Кадышевой вырос в два раза благодаря популярности её композиций среди интернет-пользователей. Гонорар артистки достигает 1,5 миллиона рублей.

Надежда Кадышева воспитала единственного сына Григория Костюка, с которым периодически выступает на концертах. Недавно стало известно, что первая супруга Григория лишила его родительских прав из-за отказа участвовать в воспитании сына.

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Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Лениногорский район, Татарская АССР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).



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