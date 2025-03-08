Ольга Бузова рассказала, какую книгу читает в отпуске

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова отправилась в Дубай и взяла с собой почитать книгу.
Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях фото с отдыха в райском уголке планеты в ОАЭ.
"Лучшим решением было улететь на солнышко, и почитать новые книги под шум волн. Начну с "Писем незнакомке" Андре Моруа," — объяснила Ольга.
Позже Ольга призналась, что ей данная книга "не зашла". Описание показалось ей сумбурным. Раскритиковала она также отсутствие в произведении концепции.
Похвалила она автора только за мудрые мысли.
"В человеке, который нам по-настоящему дорог, нам дорого всё - даже его недостатки", — привела понравившуюся ей цитату из книги знаменитость.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».
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