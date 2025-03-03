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Юристы Елены Блиновской назвали вынесенный приговор жёстким

0:49
Шоу-бизнес

Представители Елены Блиновской ответили на вопрос о попытках обжаловать приговор для автора "Марафонов желаний".

Блогер Елена Блиновская
Фото: https://t.me/s/Blinovskaya by Телеграм-канал Елены Блиновской is licensed under public doman
Блогер Елена Блиновская

Юристы Елены Блиновской считают, что коуч получила жёсткий приговор.

Решение об обжаловании, по словам адвокатов Блиновской, блогер будет принимать самостоятельно.

Супруг Блиновской, которую признали виновной в махинациях с налогами, по данным адвоката, служит на СВО.

"На наш взгляд, суровый приговор. Тактика дальнейшей защиты станет известна на следующей неделе", — цитирует слова представителя Блиновской "СтарХит".

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор Елене Блиновской. Стало известно, сколько лет автор "Марафонов желаний" проведёт в местах лишения свободы.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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