Певицу Лолиту позвали на ТВ после массовой отмены концертов

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Певица Лолита Милявская станет членом жюри в предстоящем выпуске шоу "Суперстар" на НТВ. Об этом сообщает URA.RU.

Фото: youtube.com by канал Алла Шишкина / Без воды, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лолита Милявская

Лолита заменит свою коллегу Наташу Королёву, которая теперь ведёт программу вместо неё. По информации издания, выпуск с участием Милявской уже снят.

На съёмочной площадке она была в приподнятом настроении, много шутила и внимательно смотрела номера звёздных участников.

Очевидцы рассказали, что Лолита пришла на съёмку с татуировкой на шее, которая очень ей идёт. Все были рады видеть её: съёмки прошли легко и весело. Лолита и сама была в хорошем настроении, учитывая, что в последнее время она не так часто появляется на телевидении.

Однако пока неизвестно, сможет ли Лолита стать постоянным членом жюри. Отмечается, что из-за массовой отмены концертов у неё появилось больше свободного времени.

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Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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