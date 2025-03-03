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Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце

0:55
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян поделилась трогательными кадрами с мужем, режиссёром Тиграном Кеосаяном.

Журналистка Маргарита Симоньян
Фото: https://vk.com/m_s_simonyan by ВК-аккаунт Маргариты Симоньян is licensed under public doman
Журналистка Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян разместила в социальных сетях видео с Тиграном Кеосаяном, на которых запечатлена торжественная роспись пары в ЗАГСе. У супругов — очередная годовщина брака.

В марте 2022 года Симоньян официально сочеталась узами брака с отцом своих детей Тиграном Кеосаяном.

"Повторю для вас этот ролик. А сама смотреть не буду, иначе у меня разорвётся сердце", — написала под кадрами Маргарита.

Глава RT призвала подписчиков не забывать Кеосаяна и молиться за него. Она верит, что совместные молитвы большого числа людей помогут ему выздороветь.

Ранее врач объяснил, сможет ли Тигран Кеосаян выйти из комы спустя полтора месяца.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
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