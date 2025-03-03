Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце

Маргарита Симоньян поделилась трогательными кадрами с мужем, режиссёром Тиграном Кеосаяном.
Маргарита Симоньян разместила в социальных сетях видео с Тиграном Кеосаяном, на которых запечатлена торжественная роспись пары в ЗАГСе. У супругов — очередная годовщина брака.
В марте 2022 года Симоньян официально сочеталась узами брака с отцом своих детей Тиграном Кеосаяном.
"Повторю для вас этот ролик. А сама смотреть не буду, иначе у меня разорвётся сердце", — написала под кадрами Маргарита.
Глава RT призвала подписчиков не забывать Кеосаяна и молиться за него. Она верит, что совместные молитвы большого числа людей помогут ему выздороветь.
Ранее врач объяснил, сможет ли Тигран Кеосаян выйти из комы спустя полтора месяца.
Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.
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