Анастасия Волочкова рассказала о своей необычной диете

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что придерживается очень спорной диеты.
Заметно постройневшая Анастасия Волочкова призналась, что применят необычную диету.
Экс-прима Большого театра встала перед сложной дилеммой.
"Мне кажется, что лучше пить просекко, курить кальян и не жрать, чем жрать и не пить просекко и не курить кальян", — сказала звезда балета.
В свой день рождения, по признанию Волочковой, она попробовала только одно блюдо. Это были устрицы.
Ранее сообщалось, что 19 летняя Дочь Анастасии Волочковой Ариадна взяла необычный псевдоним.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
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