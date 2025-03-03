Анна Семенович показала фото со своего дня рождения с именитыми гостями

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович показала, как с размахом отметила 45-летие.

Фото: https://www.instagram.com/ann_semenovich by ВК-аккаунт Анны Семенович is licensed under public doman Певица Анна Семенович с женихом

Экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович опубликовала в социальных сетях фото со своего дня рождения. Певице исполнилось 45 лет.

"Это был самый лучший день рождения. Спасибо всем моим друзьям за то, что разделили его вместе со мной", — написала звезда под снимками.

Певица на праздник облачилась в чёрное платье с кружевами. Она похвасталась большим тортом с клубникой.

Гостями мероприятия был пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой и другие именитые люди.

Возлюбленный Семенович, бизнесмен Денис Шреер спел для дамы сердца песню "Я люблю тебя до слёз".

"Спасибо любимый за этот вечер" — обратилась Анна к возлюбленному.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



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