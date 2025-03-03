Анна Семенович показала фото со своего дня рождения с именитыми гостями

Певица Анна Семенович показала, как с размахом отметила 45-летие.
Экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович опубликовала в социальных сетях фото со своего дня рождения. Певице исполнилось 45 лет.
"Это был самый лучший день рождения. Спасибо всем моим друзьям за то, что разделили его вместе со мной", — написала звезда под снимками.
Певица на праздник облачилась в чёрное платье с кружевами. Она похвасталась большим тортом с клубникой.
Гостями мероприятия был пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой и другие именитые люди.
Возлюбленный Семенович, бизнесмен Денис Шреер спел для дамы сердца песню "Я люблю тебя до слёз".
"Спасибо любимый за этот вечер" — обратилась Анна к возлюбленному.
Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).
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