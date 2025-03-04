Думали, что это израильская песня: в Молдавии музыканты спели Катюшу и чуть не угодили в скандал

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Кишинёве на ежегодном фестивале, посвящённом молдавскому празднику весны Мэрцишор, произошёл инцидент из-за песни "Катюша", исполненной израильским музыкальным коллективом Klezmer Band. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Szocs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молдавский флаг

В Молдавии запрещены советские символы и произведения искусства на тему Великой Отечественной войны, поскольку это считается пропагандой СВО. Музыканты не учли этот момент и исполнили песню, которую уже много лет воспринимали как израильскую: так считалось в Молдавии, откуда они уехали более 30 лет назад. Спев "Катюшу", они были вынуждены извиниться.

"Получилась такая напасть, что в блоке русских песен прозвучали такие слова, которые мы не должны были говорить. Было объявлено, что эти песни давно считаются израильскими и их поют на иврите. Мы приносим свои извинения, мы не хотели никого обижать. Мы сделали это без всякого умысла. Мы вас любим, мы здесь родились, это наша родина", — сказали музыканты в видеообращении.

Уточнения

«Катю́ша» — популярная советская песня, один из неформальных символов Великой Отечественной войны. Композитор — Матвей Блантер, автор слов — Михаил Исаковский.



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