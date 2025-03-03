Дочь Шукшиной честно рассказала, какими были отношения с матерью в детстве

Анна Трегубенко, дочь известной актрисы Марии Шукшиной, не скрывает, что их отношения начали портиться ещё в детстве. По информации, опубликованной в интернет-издании "Подмосковье Сегодня", актриса придерживалась строгих методов воспитания и даже могла поднять руку на девочку.
Сейчас Анна Трегубенко, единственная дочь Марии Шукшиной, прекратила общение со знаменитой матерью. Причиной конфликта стало увлечение Анны бодибилдингом.
Девушка, которая отказалась следовать по стопам родственников, отмечает, что даже в детстве не получала достаточно материнской любви и ласки. Именно с ней Мария Шукшина оставляла младших детей, отправляясь на вечеринки. Однако вместо благодарности она отказывалась давать дочери деньги на карманные расходы.
Анна Трегубенко была вынуждена разорвать связи со всей семьёй из-за публичных скандалов. Но она не унывает, ведь у неё есть сын Вячеслав.
Ранее режиссёр сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" рассказал о продолжении съёмок.
Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер; заслуженная артистка Российской Федерации (2008).
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