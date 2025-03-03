Дочь Шукшиной честно рассказала, какими были отношения с матерью в детстве

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Анна Трегубенко, дочь известной актрисы Марии Шукшиной, не скрывает, что их отношения начали портиться ещё в детстве. По информации, опубликованной в интернет-издании "Подмосковье Сегодня", актриса придерживалась строгих методов воспитания и даже могла поднять руку на девочку.

Фото: youtube.com by канал Журнал "Советское Кино" & "Зеркало Экрана", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Трегубенко

Сейчас Анна Трегубенко, единственная дочь Марии Шукшиной, прекратила общение со знаменитой матерью. Причиной конфликта стало увлечение Анны бодибилдингом.

Девушка, которая отказалась следовать по стопам родственников, отмечает, что даже в детстве не получала достаточно материнской любви и ласки. Именно с ней Мария Шукшина оставляла младших детей, отправляясь на вечеринки. Однако вместо благодарности она отказывалась давать дочери деньги на карманные расходы.

Анна Трегубенко была вынуждена разорвать связи со всей семьёй из-за публичных скандалов. Но она не унывает, ведь у неё есть сын Вячеслав.

Ранее режиссёр сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" рассказал о продолжении съёмок.

Уточнения

Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер; заслуженная артистка Российской Федерации (2008).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.