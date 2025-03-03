Ида Галич дала оценку проигравшему на Оскаре Юре Борисову: у меня нет ни одного вопроса почему

Ида Галич, блогер и телеведущая, незадолго до церемонии вручения премии "Оскар" посмотрела нашумевший фильм "Анора" с Юрой Борисовым. Она поделилась мнением о картине и объяснила, почему российский актёр был удостоен множества номинаций.
Ида Галич назвала "Анору" отличным фестивальным кино. Особенно ей понравились сцены, в которых герои вынуждены кричать друг на друга каждые две минуты. Также она оценила глубокое погружение в историю, которое некоторые посчитали затянутым.
Телеведущая посоветовала не включать внутреннего критика при просмотре фильма и постараться не задаваться вопросом, почему именно за эту роль Юра Борисов получил номинацию на "Оскар".
"В итоге я получила искреннее удовольствие. У меня нет ни одного вопроса, почему Юра… ПОТОМУ ЧТО. Харизма. Взгляд. Он всю свою историю рассказал глазами", — написала Ида Галич в своём честном мнении.
В конце своего поста она пожелала удачи Юре Борисову в борьбе за "Оскар". Однако актёр проиграл эту битву — статуэтку забрал Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".
Ранее стало известно, что Джеймс Макэвой дебютирует в качестве режиссёра.
Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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