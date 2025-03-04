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Любовь или безумие? Дима Билан честно высказался о татуировках со своим именем у фанатов

0:43
Шоу-бизнес

Дима Билан не раз видел татуировки со своим именем у фанатов, однако он не в восторге от такого проявления любви. Видео, на котором певец поделился своими размышлениями, опубликовал Telegram-канал "Звездач".

Дима Билан
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дима Билан

"Видел много татуировок с моим именем. Вы думаете, что я одобряю? Нет, я не одобряю. Зачем мне это сверхсильно пиарить?" — поделился исполнитель.

Он добавил, что не хочет быть причиной любых необдуманных поступков. Сам Билан раньше тоже собирался набить себе на теле какой-нибудь рисунок, но так и не осуществил эту задумку. По словам певца, желание оставить своё тело чистым взяло верх.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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