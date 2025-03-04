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Личная жизнь подождёт: Самбурская объяснила, почему отменила свадьбу с идеальным мужчиной

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Шоу-бизнес

В прошлом году Настасья Самбурская получила предложение руки и сердца. Она была этому рада и всерьёз собиралась замуж за своего возлюбленного, однако после некоторых раздумий поняла, что не готова пойти на такой шаг. Об этом певица рассказала на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

Букеты цветов
Фото: commons.wikimedia.org by Sweet Ice Cream Photography, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Букеты цветов

Самбурская осознала, что на данный момент карьера для неё важнее личной жизни. Она не почувствовала в себе готовности совмещать и то, и то, поэтому решила отказаться от замужества, хотя, по её словам, жених был идеальным во всём.

"Я думала, что хочу семью, готова рожать детей и прочее. Получила идеального мужчину, с которым прямо сейчас можно войти в отношения, но я понимаю, что не могу, я не хочу. Я сейчас очень долгий путь выстраивала и не готова отказаться в пользу семьи от своего творчества, потому что мне надо рожать", — высказалась знаменитость.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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