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Леонид Агутин удивил признанием о Филиппе Киркорове: человек, после которого выжжена земля

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Леонид Агутин, заслуженный артист РФ, в ходе общения с журналистами на национальной музыкальной премии "Виктория" выразил нежелание выходить на сцену после своего коллеги, народного артиста РФ Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

Его комментарий, в котором он назвал Филиппа Киркорова "самым везучим", был опубликован в Telegram-канале "Звездач".

"Человек, после которого выжжена земля, после которого я бы никогда не отважился выступать, — это Филипп Киркоров", — отметил Агутин.

Он обратил внимание на невероятную энергетику и масштаб концертов Филиппа Киркорова, подчеркнув, что подобное сложно повторить.

Поклонники музыканта согласились, что Филипп Киркоров задает высокий уровень, но также отметили, что у каждого исполнителя свой неповторимый стиль.

Ранее Шерон Стоун рассказала о том, что произошло с белым платьем из фильма "Основной инстинкт".

 

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений. Заслуженный артист Российской Федерации (2008).

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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