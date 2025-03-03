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Галкин* высказался о внешнем виде Зеленского: ты смотри, что творится

Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* привёл в пример встречу короля Великобритании Карла III с Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото, на котором запечатлён король Великобритании Карл III рядом с Владимиром Зеленским.

Супруг Аллы Пугачёвой перечислил многочисленные титулы и регалии правителя Великобритании, в том числе его звание главнокомандующего английской армией.

"Ты смотри, что творится, а Карла III… не смутило, что Владимир Александрович не в костюме", — написал под снимком шоумен.

Зеленского ранее раскритиковали за то, что он пришёл на встречу с президентом США Дональдом Трампом без галстука и без официального костюма.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

Карл III (англ   lang="en">Charles III, произношение: /tʃɑːlz/), полное имя Чарльз Фили́пп Арту́р Джордж (англ. Charles Philip Arthur George; род. 14 ноября 1948, Вестминстер, Большой Лондон) — король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций с 8 сентября 2022 года.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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