Галкин* высказался о внешнем виде Зеленского: ты смотри, что творится

Шоумен Максим Галкин* привёл в пример встречу короля Великобритании Карла III с Владимиром Зеленским.
Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото, на котором запечатлён король Великобритании Карл III рядом с Владимиром Зеленским.
Супруг Аллы Пугачёвой перечислил многочисленные титулы и регалии правителя Великобритании, в том числе его звание главнокомандующего английской армией.
"Ты смотри, что творится, а Карла III… не смутило, что Владимир Александрович не в костюме", — написал под снимком шоумен.
Зеленского ранее раскритиковали за то, что он пришёл на встречу с президентом США Дональдом Трампом без галстука и без официального костюма.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
Карл III (англ
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