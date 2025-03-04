Женщина купила в секонд-хенде свадебное платье Кэрри Брэдшоу за 19 долларов

Жительница Чикаго совершила удачную покупку, наткнувшись на платье от Веры Вонг, которое продавалось за 19 долларов в секонд-хенде.
Во время недавней поездки в секонд-хенд Goodwill жительница Чикаго приобрела платье без бретелек с заниженной талией. В этом платье героиня актрисы Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу выходила замуж в сериале "Секс в большом городе".
В фильме Брэдшоу надевает это платье на фотосессию для Vogue перед свадьбой с Мистером Бигом.
"Я не поверила своим глазам, когда увидела это платье", — написала счастливая обладательница платья в социальных сетях.
Видео набрало почти 60 тысяч просмотров и сотни комментариев.
Са́ра Дже́ссика Па́ркер (англ. Sarah Jessica Parker, род. 25 марта 1965, Нельсонвилл, Огайо, США) — американская актриса и продюсер. Известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала «Секс в большом городе» (1998—2004).
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