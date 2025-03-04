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Женщина купила в секонд-хенде свадебное платье Кэрри Брэдшоу за 19 долларов

0:47
Шоу-бизнес

Жительница Чикаго совершила удачную покупку, наткнувшись на платье от Веры Вонг, которое продавалось за 19 долларов в секонд-хенде.

Актриса Сара Джессика Паркер
Фото: https://vk.com/club_parker by ВК-аккаунт Сары Джессики Паркер is licensed under public doman
Актриса Сара Джессика Паркер

Во время недавней поездки в секонд-хенд Goodwill жительница Чикаго приобрела платье без бретелек с заниженной талией. В этом платье героиня актрисы Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу выходила замуж в сериале "Секс в большом городе".

В фильме Брэдшоу надевает это платье на фотосессию для Vogue перед свадьбой с Мистером Бигом.

"Я не поверила своим глазам, когда увидела это платье", — написала счастливая обладательница платья в социальных сетях.

Видео набрало почти 60 тысяч просмотров и сотни комментариев.

Уточнения

Са́ра Дже́ссика Па́ркер (англ. Sarah Jessica Parker, род. 25 марта 1965, Нельсонвилл, Огайо, США) — американская актриса и продюсер. Известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала «Секс в большом городе» (1998—2004).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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