Алла Пугачёва официально разрешила весну в день праздника жёлтых цветов

Певица Алла Пугачёва порадовала поклонников весенним жизнерадостным постом.
Алла Пугачёва опубликовала в социальных сетях фото веток цветущей мимозы.
"Весну — разрешаем!" — написала Примадонна под кадрами.
Народная артистка России традиционно отмечает праздник жёлтых цветов. Это торжество она учредила сама ещё 30 лет назад. В первое воскресенье марта певица одаривала прохожих в столице жёлтыми цветами.
Максим Галкин* объяснил, что Пугачёва отметила свой праздник. Она нарядилась в ярко-жёлтый костюм по случаю весеннего веселья.
Ранее Станислав Садальский похвастался новым уровнем отношений с Пугачёвой.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
Мимо́за (лат. Mimosa) — род цветковых растений семейства Бобовые (Fabaceae). Ранее это растение помещали в ныне расформированное семейство Мимозовые (Mimosaceae R.Br.).
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