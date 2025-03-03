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Алла Пугачёва официально разрешила весну в день праздника жёлтых цветов

Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва порадовала поклонников весенним жизнерадостным постом.

Певица Алла Пугачёва
Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman
Певица Алла Пугачёва

Алла Пугачёва опубликовала в социальных сетях фото веток цветущей мимозы.

"Весну — разрешаем!" — написала Примадонна под кадрами.

Народная артистка России традиционно отмечает праздник жёлтых цветов. Это торжество она учредила сама ещё 30 лет назад. В первое воскресенье марта певица одаривала прохожих в столице жёлтыми цветами.

Максим Галкин* объяснил, что Пугачёва отметила свой праздник. Она нарядилась в ярко-жёлтый костюм по случаю весеннего веселья.

Ранее Станислав Садальский похвастался новым уровнем отношений с Пугачёвой.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

Мимо́за (лат. Mimosa) — род цветковых растений семейства Бобовые (Fabaceae). Ранее это растение помещали в ныне расформированное семейство Мимозовые (Mimosaceae R.Br.).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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