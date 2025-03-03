Алексей Воробьёв извинился после слов о женщинах и неполноценных личностях

Актёр и певец Алексей Воробьёв попросил прощения у российских женщин за свои слова о представительницах прекрасного пола.
Алексей Воробьёв, пристыдивший женщин за макияж, обратился к россиянкам.
Он заверил, что любит всех дам — и тех, которые пользуются макияжем, и тех, которые отказываются от косметики.
Актёр заверил, что его слова были вырваны из контекста. Воробьёв объяснил, что общество сильно давит на женщин.
"Это очень непросто. Именно об этом я и говорил. Но, повторюсь, я вас люблю, и простите дурака", — сказала Алексей.
Ранее Алексей Воробьёв заявил, что женщинам, делающим макияж, никогда не стать полноценной личностью.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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