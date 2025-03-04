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Домработница спасает: Пригожин рассказал, как обманывает Валерию с едой

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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин любит вкусно поесть, однако Валерия — сторонница здорового образа жизни. Она тщательно следит за своей фигурой и питается исключительно полезной пищей. То же самое приходится есть и её супругу.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Chris Corwin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жареная картошка

"Люди посмотрят на наш холодильник и скажут, что звёзды в бедноте", — поделился Пригожин в шоу "Ты не поверишь!"

Однако всё меняется, когда Валерии нет дома. Тогда домработница балует Пригожина той едой, о которой при жене ему приходится только мечтать. Благодаря домработнице Пригожин может хотя бы иногда позволить себе жареную картошку с котлетами.

Также продюсер рассказал, что на гастролях он с радостью ест пельмени, ведь вне дома никто не готовит такую аскетичную еду, к которой привыкла Валерия.

 

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России (2005), актриса и телеведущая (колоратурное сопрано), народная артистка России (2013).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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