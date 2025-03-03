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Доказывал свою силу: Дима Билан стал певцом благодаря школьной любви

0:54
Шоу-бизнес

Каждый раз, когда Дима Билан влюблялся, он стремился доказывать всем своим возлюбленным свою силу и способности. Для него это было важно ещё со школьных времён. Именно благодаря первой любви он и стал певцом. Об этом исполнитель рассказал в беседе с NEWS.ru.

Дима Билан
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дима Билан

"Поступил, приехал в Москву я ради того, чтобы доказать своей любви школьной, что я сильный. Учился, доказывал первой своей девушке, второй, третьей. Вот мой стимул, для меня это было очень важно, я должен был что-то из себя представлять", — рассказал певец.

Билан так увлёкся этой борьбой, что в какой-то момент карьера стала для него занимать первое место, однако он вновь задумался о другой стороне жизни.

"Теперь пора подумать о каких-то фундаментальных историях личного характера", — подытожил певец.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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