Киркоров изменился до неузнаваемости: новая внешность певца шокировала публику

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров посетил ресторан "Dr. Живаго" в честь его десятилетия. Сопровождала певца светская львица Виктория Шелягова. Появление поп-короля изумило публику: он выглядел непривычно и даже пугающе. Об этом сообщает "7Дней".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Всем сразу бросилась в глаза изменившаяся фигура Киркорова. В последнее время он особенно тщательно следит за внешностью и ради избавления от лишних килограммов сделал несколько пластических операций, однако на этот раз многим показалось, что худоба Киркорова стала болезненной. Пользователи Сети стали переживать за него в комментариях.

"Уж не болен ли Филя? Что-то усох", — написал один из фолловеров.

Также некоторые предположили, что Киркоров по примеру других худеющих звёзд стал принимать препарат для диабетиков.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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